У «Брокард-Україна» спростували приналежність росіян до компанії і розповіли про бенефіціара з Франції

В «Брокард-Україна» заявили, що компанія не контролюється органами державної влади Росії та не є власністю громадян РФ. Кінцевим бенефіціаром холдингу BROCARD, до якого входить ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон», є громадянин Франції Філіп Бенасін, що відображено в державному реєстрі.

Процедура продажу корпоративних прав компаній була розпочата ще в березні та завершена в травні 2022 року. Угода проведена відповідно до норм міжнародного законодавства та законів України.

«Офіційно заявляємо, що власник компаній, керівництво та співробітники, частина з яких сьогодні захищає країну в лавах ЗСУ, засуджують агресію РФ проти України і всіляко матеріально допомагали та будуть допомагати в протистоянні агресору в боротьбі за незалежність і суверенітет України. З перших днів війни нами перераховано ЗСУ більше 50 млн. грн. Холдинг BROCARD і надалі бере на себе зобов’язання допомагати державі та ЗСУ в боротьбі проти агресора та після нашої перемоги – у подоланні наслідків війни. Задля вказаної мети – готові платити суттєвий відсоток від прибутку», – йдеться в офіційній заяві на сайті «Брокард-Україна».

Щодо поточної ситуації навколо BROCARD зазначається, що через заблокування рахунків та матеріальних цінностей компанії виникла величезна заборгованість по оренді та перед постачальниками товарів та послуг, – і це ставить існування холдингу під загрозу: «Просимо Президента та органи державної влади розібратися та не допустити знищення бізнесу, який протягом багатьох років працював виключно в правовому полі, був великим платником податків та надав робочі місця для майже 2000 громадян України. Розраховуємо на державницький підхід».