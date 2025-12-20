Велика Британія / © Associated Press

Британська влада відмовилася від ідеї використання заморожених активів Росії для фінансування потреб України в односторонньому порядку.

Про це повідомляє Financial Times.

«Британські чиновники заявили в п’ятницю, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС», — йдеться у заяві.

Таке рішення ухвалили після того, як у п’ятницю, 19 грудня, аналогічна ініціатива не знайшла підтримки в Євросоюзі. Натомість лідери ЄС домовилися про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, який буде залучено під гарантії загального бюджету блоку.

Представник уряду Великої Британії наголосив, що країна надалі діятиме виключно в межах спільних домовленостей із державами G7 та Євросоюзом.

Глава британського Мінфіну Рейчел Різа зі свого боку запевнила, що Лондон «у терміновому порядку» співпрацюватиме з партнерами, аби забезпечити Україну необхідним фінансуванням.

«Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною», — наголосила вона.

Водночас уряд Великої Британії оголосив про «перепрофілювання» кредитних гарантій на суму 2 млрд доларів. Їхню дію продовжили до 2026 року, щоб покрити нагальні потреби українського бюджету.

Раніше повідомлялося, що за інформацією The Times, Лондон готовий передати Україні значну частину заморожених російських активів, що зберігаються на території країни. Уряд вважає, що російський диктатор Володимир Путін становить пряму загрозу безпеці та процвітанню Великої Британії, а тому фінансова допомога Україні є стратегічно важливою.

Ми раніше інформували, що 19 грудня Євросоюз ухвалив масштабне рішення та виділив €90 мільярдів для підтримки України.