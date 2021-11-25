У бюджеті на 2022 рік з'явиться новий спецфонд: на що спрямують кошти

У бюджеті на 2022 рік з'явиться новий спецфонд: на що спрямують кошти

Також очільник відомства проінформував про ініціативу зниження податку на внутрішні авіаперевезення, що має зробити дешевшими квитки.

Проєкт державного бюджету України на 2022 рік передбачатиме створення спеціального фонду, який буде фінансувати розвиток авіаційної та залізничної інфраструктури.

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Про це 25 листопада під час форуму "Велике будівництво: авіація і туризм" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми обговорюємо створення окремого спеціального фонду для розвитку авіа- та залізничної інфраструктури. Ми це плануємо зробити вже в бюджеті на 2022 рік. Це окремий спеціальний фонд, який буде працювати саме для вирішення цих завдань. Друге – це запровадження в Україні механізму public serviсe obligation для маршрутів, критично важливих для певних верств населення", - сказав він.

Також він повідомив, що з народними депутатами обговорюється ініціатива щодо зниження ставки податку на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень до 7%.

"Для міжнародних авіаперевезень діє нульова ставка, для внутрішніх діє 20-відсоткова ставка. Ми приблизно бачимо, що це буде ставка на рівні 7%. Я думаю, це буде достатній стимул для авіаперевізників зробити перельоти всередині країни дешевшими. Ми відчуваємо, що це буде на 10-20% дешевше. А це значить, що ми збільшимо обсяги, а наші внутрішні авіаперевезення стануть доступнішими для громадян", - зазначив очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів сподіваються на позитивні переговори, завдяки яким Україна зможе розраховувати ще на декілька траншів кредиту МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладено до проєкту держбюджету.

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