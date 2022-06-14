"У бюджеті наразі немає такої суми": Шмигаль повідомив, коли розпочнеться повне відновлення зруйнованого майна українців

"У бюджеті наразі немає такої суми": Шмигаль повідомив, коли розпочнеться повне відновлення зруйнованого майна українців

Повноцінний процес відшкодування майна, зруйнованого внаслідок агресії Росії, можливий після надходження до України конфіскованих на Заході коштів країни-агресорки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мінімальна сума, в яку оцінюються зруйновані та пошкоджені оселі українців, становить 40 млрд доларів.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду.

"Аспект, який важливо проговорити – це терміни, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло. Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз — понад 40 млрд доларів. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати. Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України.", — зазначив він.

Він додав, що зараз урядами країн-партнерів заморожені сотні мільярдів доларів російських коштів.

"Ми постійно працюємо з усіма, аби кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США, працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створена спеціальна робоча група. Долучаємо найкращих світових юристів", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган заявив про готовність спрямовувати $1,5 млрд щомісяця на підтримку роботи уряду України.