У черкаському бізнес-центрі «Слов’янський» прийматимуть офіційні делегації

Після реконструкції бізнес-центру «Слов’янський» у Черкасах у приміщенні планують облаштувати залу для офіційних делегацій. Власник приміщення – ПП «Надія» – надаватиме залу у користування місту безоплатно. Про цей проєкт написав на своїй Фейсбук-сторінці черкаський міський голова Анатолій Бондаренко.

– Зараз офіційні делегації ми приймаємо в приміщенні мерії – в моєму робочому кабінеті або в залі засідань, – розповідає мер Черкас Анатолій Бондаренко. – Звісно, це більш робочі приміщення, вони не дуже підходять для таких потреб. Зараз, коли будівля бізнес-центру «Слов’янський» відреконструйована, має представницький вигляд, виникла ідея приймати офіційні делегації саме там. Попри те, що бізнес-центр у приватній власності, його власники надаватимуть місту можливість використовувати залу для урочистих і протокольних прийомів безоплатно. Зараз облаштування на початковому етапі, але сподіваємось, що вже скоро зможемо започаткувати таку практику, яка, безумовно, додасть позитивного іміджу місту.

Засновник ПП «Надія», якому належить бізнес-центр «Слов’янський», Андранік Казарян каже: ця ініціатива – це ще один подарунок місту від компанії.

– Будівля бізнес-центру «Слов’янський» – це обличчя нашого міста незалежно від того, кому належить це приміщення, – вважає Андранік Казарян. – Ми дуже ретельно провели реконструкцію цього будинку, додали підсвітку. Оскільки ця будівля є візитівкою Черкас, ми вирішили, що буде логічним приймати саме в ній офіційні делегації. Якщо зайти в бізнес-центр через центральний вхід, у великому холі висить старовинна люстра. Через цей хол і прямуватимуть офіційні делегації до спеціальної зали для прийому гостей. Тут можемо створити більш урочисту обстановку і приймати офіційних осіб згідно з протоколом. Плануємо облаштувати там професійну конференц-залу – з сучасною системою відеоконференцій. В майбутньому, залежно від того, з якої країни приїздитимуть дипломати, підніматимемо біля входу прапор тієї країни – поруч із прапором України і прапором Черкас.

Коли мер розмістив на своїй сторінці допис про створення зали для офіційних делегацій в бізнес-центрі «Слов’янський», деякі коментатори вимагали зупинити реконструкцію будинку на Замковому узвозі, який також здійснює ПП «Надія».

– Чесно кажучи, після того, як ми продемонстрували реконструкцію бізнес-центру «Слов’янський», який став ще кращим, дуже дивують подібні заклики, – розповідає Андранік Казарян. – Коли ми бралися за реконструкцію «Слов’янського», будівля теж була в аварійному стані: руйнувався дах, підвальне приміщення, балкон, тріскалися стіни. Однак зараз будівля як нова – при цьому збережено її автентичний вигляд. Плануємо не гірше зробити і реконструкцію Будинку з грифонами, щоб черкащани теж ним пишались. Зараз його треба рятувати терміново. Якщо ми це припинимо, він просто розвалиться. Стіни з очерету та в пів цеглини – просто розсипаються в руках. Ми зупиняємо руйнування і нічого не добудовуємо.