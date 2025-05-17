У Чорному морі відкрито нове родовище газу вартістю $30 млрд: чому це погана новина для Росії

Газопровід. Ілюстративне зображення

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, запаси якого оцінюються в 75 мільярдів кубічних метрів.

Про це повідомляє повідомляє турецьке видання Hurriyet.

«Ми виявили родовище газу обсягом 75 мільярдів кубічних метрів. Цієї кількості достатньо, щоб покрити потреби наших домогосподарств приблизно на 3,5 роки, а економічна цінність становить 30 мільярдів доларів», — заявив турецький лідер.

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Реджеп Таїп Ердоган додав, що відкриття сталося у свердловині Гьоктепе-3 на глибині 3500 метрів, яка є частиною родовища Сакар’я в Чорному морі.

Родовище розташоване приблизно за 180 кілометрів на північний захід від порту Фільос, у провінції Зонгулдак, де проходить газопровід, що з’єднує родовища Чорного моря з сушею.

Президент Ердоган нагадав, що ці родовища наразі видобувають 9,5 мільйона кубічних метрів газу на день, але влада очікує, що видобуток подвоїться у 2025 році та збільшиться вчетверо до 2028 року.

Раніше Туреччина заявила про плани збільшити експорт газу до Європи до 10 мільярдів кубометрів на рік. При цьому йдеться не про нарощення транзиту російського газу, а постачання палива з Азербайджану та розробку нових родовищ у Східному Середземномор’ї.

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Після початку війни в Україні постачання російського газу до Європи значно скоротилося. З п’яти трубопроводів, які діяли до вторгнення, до 2025 року залишився лише «Турецький потік».

Тим часом Єврокомісія розробляє законопроєкт, який передбачає повну відмову від закупівлі російського газу, включно зі скрапленим природним газом, до 2027 року.

За таких умов енергетична роль Туреччини для країн ЄС значно посилюється.

Нагадаємо, 2027 року на румунському шельфі в Чорному морі має розпочатися видобуток газу, запаси якого оцінюють в 100 млрд кубометрів.

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