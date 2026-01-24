ТСН у соціальних мережах

У Давосі ми шукаємо партнерів для укріплення української енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко

Компанія ДТЕК шукає на Всесвітньому економічному форумі у Давосі партнерів для укріплення української енергосистеми.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«У Давосі ми зустрілися з інвесторами та глобальними енергетичними компаніями, зацікавленими у співпраці з ДТЕК для створення нової та укріпленої системи на основі децентралізованих енергетичних активів», - розповів він.

Водночас Тімченко наголосив, що однією з найважливіших складових досягнення миру є негайне припинення російських обстрілів енергосистеми.

«Наша енергетична інфраструктура проходить випробування як ніколи раніше, але Україна переживе цю зиму», - підкреслив він.

Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.

