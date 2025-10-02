У держбюджеті недостатньо грошей для зарплат військовим від 1 листопада: заява депутатки

Українські військові / © Associated Press

Реклама

Україна має переконати міжнародних партнерів виділити гроші на зарплати військовим, інакше коштів на грошове забезпечення армії не вистачатиме вже у листопаді-грудні цього року.

Про це народна депутатка України, очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла в інтерв’ю «РБК-Україна».

Політикиня акцентувала, що велика спроможна українська армія є однією з гарантій безпеки, яку президент Володимир Зеленський обговорює з міжнародними партнерами. За словами Підласої, відповідно, озброєння і фінансування цієї армії також можуть забезпечуватися грошима міжнародних партнерів, щоправда — вже після війни.

Реклама

«Але знову ж таки, мова йде про те, що це буде після війни. А нам поки що треба розв’язати питання, що в нас буде в листопаді-грудні цього року. Якщо ви навіть зріжете соціальні видатки на 300 млрд, хоча там нема стільки щоб різати, то це все одно не можна передати на потреби оборони, тому що соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів. Наш дедлайн продиктований необхідністю виплат військовим з 1 листопада», — пояснила депутатка.

Вона уточнила, що достатня кількість грошей на зарплати військовим в України є до 1 листопада.

«Після 1 листопада — теж є, але недостатньо», — додала Підласа.

Журналіст поцікавився, чи можливі альтернативні варіанти фінансування армії. Як приклад навів гранти від Великої Британії, які йдуть на закупівлю озброєння. Депутатка відповіла, чи є сенс зараз з окремими країнами вести перемовини щодо подібного формату фінансування українського війська.

Реклама

«Такі перемовини ведуться, але тут потрібно говорити дуже прямо з країнами-партнерами, що нам потрібні гроші не тільки на озброєння. Тому що за моїми відчуттями, із закупівлею зброї проблем менше. Крім того, купувати зброю і боєприпаси можна не через бюджет — партнери можуть замовляти її у своїх виробників і передавати Україні, або створювати спільні виробництва. Вже є різні механізми. Найбільше проблем виникає з коштами партнерів на грошове забезпечення в оборонному секторі», — розповіла Підласа.

Нагадаємо, це вже не вперше виникає складна ситуація з зарплатами для військових. Так, у травні нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Україні не вистачає 400 млрд грн на оборонні видатки, що могло становити загрозу для зарплат захисникам. Однак ситуацію з зарплатами врятувало те, що в кінці липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету 2025 року, які передбачали збільшення видатків на сектор оборони.