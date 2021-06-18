У Держмитниці пояснили, чому в Україні контрабанди більше, хоча вона є у всьому світі

Відсутність належного фінансування технічного і кадрового забезпечення призводить до збільшення обсягів контрабанди в Україні.

За словами глави директора департаменту ризиків Державної митної служби України Олександра Щуцького, в Україні митники найчастіше борються з контрабандистами підручними засобами, без сучасних сканувальних засобів та іншого технічного забезпечення, хоча незаконне переміщення товарів є в усьому світі.

"Контрабанда всюди існує: і в Україні, і в Італії, і в Німеччині. Точно так же, як і всюди існує боротьба з нею", — заявив Щуцький.

Він зазначив, що забезпечення європейської митної системи і української — дуже сильно відрізняються. "Тому коли говорять, що ми хочемо домогтися європейського або американського результату на українській митниці, виходить, що за мінімального фінансування ми хочемо одразу максимального результату. Моя думка, на сьогодні при тому забезпеченні, яке є, українська митниця намагається ефективно працювати", — зазначив чиновник.

За його словами, починаючи від форми і закінчуючи засобами, якими він повинен боротися з контрабандою, в Україні повне недофінансування. "Українська митниця нічим не забезпечена. Крім дзеркальця і ліхтарика. А нову форму востаннє закуповували 2010-го. Якщо ми візьмемо будь-якого європейського або американського митника, їхнє забезпечення в 100 разів сильніше за наше. Тому, коли нам говорять, що ми неефективно працюємо, або на митниці високі корупційні ризики — так, але на такі умови жоден європейський митник не пішов би працювати", — додав директор Департаменту ризиків.

Він також заявив, що на митниці нестача кадрів. Люди не залишаються в митній системі: "Усе впирається в фінансування, соцпакети і те, чим ми працюємо. Ми зараз боремося з контрабандою палицями, а не як Європа — сканувальними системами тощо. У цьому сенсі, ми в кам'яному столітті і навіть в цій ситуації даємо ефективність і надходження в бюджет".

Нагадаємо, раніше Олександр Щуцький розповів про боротьбу з контрабандистами, тіньовими схемами, результатами кадрової "чистки" всередині митниці та плани її модернізації, а також — про реформу митної системи в цілому і тому, наскільки реалістичні плани завершити її в 2021 році.

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