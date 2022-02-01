У Держпродспоживслужбі розповіли, скільки грошей повернули українцям за неякісні товари та послуги

Надійшло майже 25 тисяч звернень.
Споживачам повернули майже 11,5 млн гривень за неякісні товари.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
У Державній службі з питань безпеки харчування та захисту споживачів запевняють, що люди стали частіше скаржитися на порушення своїх прав.
Загалом торік до Держпродспоживслужби надійшло майже 25 тисяч звернень, скарг, заяв і пропозицій від споживачів. У У ідомстві зазначили, що за зверненнями споживачів провели перевірки. Усі порушники отримали штрафи.
Як повідомлялося, три тонни небезпечних харчів вилучили в українських школах за минулі пів року. Займалась перевірками Держпродспоживслужба, її фахівці провели майже півтори тисячі перевірок.