У Держпродспоживслужбі розповіли, скільки грошей повернули українцям за неякісні товари та послуги

У Держпродспоживслужбі розповіли, скільки грошей повернули українцям за неякісні товари та послуги

Надійшло майже 25 тисяч звернень.

Споживачам повернули майже 11,5 млн гривень за неякісні товари.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У Державній службі з питань безпеки харчування та захисту споживачів запевняють, що люди стали частіше скаржитися на порушення своїх прав.

Загалом торік до Держпродспоживслужби надійшло майже 25 тисяч звернень, скарг, заяв і пропозицій від споживачів. У У ідомстві зазначили, що за зверненнями споживачів провели перевірки. Усі порушники отримали штрафи.

Як повідомлялося, три тонни небезпечних харчів вилучили в українських школах за минулі пів року. Займалась перевірками Держпродспоживслужба, її фахівці провели майже півтори тисячі перевірок.