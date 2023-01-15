У Держстаті оприлюднили ціни на оренду квартир в Україні: у лідерах два регіони

Від часу повномасштабного вторгнення РФ у західних областях України за оренду житла доводиться платити значно більше.

У 2022 році майже в усіх областях України зросла вартість оренди житла. Лише в чотирьох регіонах, зокрема, у столиці орендувати помешкання стало дешевше.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Державної служби статистики України.

Найдорожча оренда житла виявилася у Львівській області та Закарпатській областях, де за однокімнатну квартиру доводиться платити вдвічі більше. На Львівщині подорожчання становить 111,5% – від 5 191 до 10 977 грн, на Закарпатті — 97,9% (від 4 399 до 8 706 грн).

Відчутне зростання вартості оренди житла відбулося також в Івано-Франківській (83,1%), Чернівецькій (79,3%), Хмельницькій (70,5%) областях. На Тернопільщині, Рівненщині та на Волині плата за оренду зросла не так відчутно.

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Натомість у Києві оренда житла подешевшала на 10% – від 8 513 до 7637 грн. Тож тепер столиця перебуває лише на третьому місці за вартістю оренди.

Найбільше ціни впали у прифронтовій Харківській області - на 30,9% (від 4 966 до 3 430 грн).

На 9, 5% подешевшала оренда в Одеській області (від 5 081 до 4600 грн), на 2,2% - у Запорізькій (від 2 998 до 2931 грн).

Нагадаємо, частина українців, охочих придбати власне житло, переорієнтувалася на нерухомість на території західних областей України, подалі від лінії бойових дій. ТСН.ua дізнався, скільки коштують найбюджетніші квартири у невеличких містах на Львівщині,

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