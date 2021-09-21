У Держстаті підрахували, скільки українці витрачають на комунальні послуги, їжу та алкоголь

Найменше українці витрачають на освіту.
За даними Державної служби статистики України, у другому кварталі 2021 року українські домогосподарства витратили 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж торік. На їжу, комунальні послуги, алкоголь та тютюн в українців припадає більше 60% витрат.
Детальніше про це йдеться у підрахунках Держстату.
Так, найбільше коштів українці витрачають на продукти харчування та безалкогольні напої - 41,4% витрат. Житло, вода, електроенергія, газ та паливо "забирають з гаманців" 13,7% витрат.
На алкогольні напої, цигарки і наркотики українці витрачають 7,8%. За даними служби статистики, найменше в Україні витрачають на освіту - всього 1,1% доходу, а на транспорт - 9,3%.
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.
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