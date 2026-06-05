У Держстаті назвали середній дохід українців: хто заробляє найбільше

Жінкам платять менше, ніж чоловікам аж на 27%

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У першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в Україні зафіксувалася на рівні 28 885 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними відомства, середньомісячний дохід українських чоловіків на початку року становив 33 798 гривень, тоді як жінки отримували в середньому 24 791 гривню. Наразі загальне співвідношення заробітних плат становить 73%, тобто заробіток жінок становить трохи менше трьох чвертей від заробітку чоловіків.

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Держстат назвав кілька галузей, де розрив у номінальних доходах виявився найбільш критичним. Найвідчутніша різниця на користь чоловіків спостерігається у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — тут вона сягає 47,1%.

Значна нерівність у виплатах зафіксована також у фінансовій та страховій діяльності, де чоловіки заробляють на 38,7% більше. Сфера інформації та телекомунікацій демонструє розрив у 37,8%, а сектор оптової та роздрібної торгівлі, разом із ремонтом автотранспорту — 30,6%.

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НБУ прогнозує, що зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників.

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«В умовах відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме значної кількості працівників. Високий попит на робочу силу сприятиме скороченню безробіття і підтримуватиме збільшення зарплат», — йдеться у повідомленні відомства.

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