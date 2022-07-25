У деяких категорій пенсіонерів пенсія виросла на 3 тис. грн: хто отримав найбільшу надбавку

Від 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, відповідно, виросли різноманітні соціальні виплати, зокрема пенсії. На скільки зросли пенсії, у кого найбільше зросла пенсія — у матеріалі ТСН.ua.

Від 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних громадян виріс до 2 027 гривень, у зв’язку з чим виросли пенсії у різних категорій отримувачів:

Мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру - 2 027 грн.

Мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій залежно від групи інвалідності виросли на 95-604 грн.

Пенсія за особливі заслуги перед державою зросла на 37 грн.

Новий розмір мінімальної пенсії шахтарям становить 6 081 грн.

Виплати ветеранам та членам сімей загиблих чи померлим ветеранам війни зросли максимум на 46,5 грн.

Мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника від 1 липня становить 4 054 грн.

Доплата жертвам нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань становитиме до 46,5 грн.

Надбавки донорам зросли на 11,5 грн.

Загалом, за даними ПФУ середня пенсія в Україні становить 4 437 гривень, що на 660 гривень більше, ніж рік тому, отримують її не більше 10,9% українців. Саме для такої кількості пенсіонерів щомісячні виплати становлять від 4 001 до 5 000 грн.



Найбільше, на 3 000 грн, зросли пенсії військовим пенсіонерам – їхні виплати за рік зросли більш ніж на 3 000 гривень – до 8 900 гривень.

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