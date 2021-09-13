У "Дії" сповіщатимуть, якщо хтось захоче взяти кредит без відома позичальника - міністр Федоров

У "Дії" сповіщатимуть, якщо хтось захоче взяти кредит без відома позичальника - міністр Федоров

За словами міністра, нова функція захищатиме від шахраїв.

У застосунку "Дія" незабаром з'явиться нова функція: користувачів повідомлятимуть про те, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час ефіру на одному з телеканалів.

"Якщо хтось намагається взяти кредит на ваше ім'я - вам буде надходити повідомлення, що банк перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив міністр Федоров.

Нова функція запрацює через кілька тижнів і буде доступна всім користувачам застосунку.

Нагадаємо, від 23 серпня в Україні набрав чинності закон, який прирівнює електронний паспорт (внутрішній та закордонний) у "Дії" до паперового паспорта-книжечки та ID-картки. Е-паспорт у "Дії" доступний лише власникам ID-карток та біометричних закордонних паспортів. Власникам звичайних паперових паспортів - внутрішніх та закордонних – такі документи не доступні. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки паралельно будуть жити три форми паспортів — паперові, ID-картки та цифрові.

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