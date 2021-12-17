У "Дії" з'явилася послуга для батьків немовлят: як отримати компенсацію

У "Дії" з'явилася послуга для батьків немовлят: як отримати компенсацію

Відтепер подавати заяву на отримання компенсації замість пакунка малюка в пологовому будинку українці можуть через розділ “єМалятко”.

Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ “єМалятко” у застосунку “Дія” відтепер можна оформити грошову компенсацію за “пакунок малюка”.

Про це повідомили у п’ятницю, 17 грудня, на сайті Мінцифри.

У міністерстві нагадали, що розмір компенсації становить 6 300 грн у разі подання заяви в грудні 2021 року.

Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Щоб отримати цю послугу необхідно:

заповнити онлайн-заяву;

відкрити спеціальний рахунок “Пакунок малюка” у відділенні ПриватБанку.

Нагадаємо, від 29 листопада на порталі "Дія" стали доступні нові послуги: субсидії, призначення та перерахунок пенсій, довідки про трудовий, страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб.

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