У «Дії» з'явилася нова військова облігація / © "Дія"

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У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Єнакієве». Вона коштує 1 053,33 грн, має дохідність 15,5% річних без оподаткування, а дата погашення визначена на 19 січня 2028 року.

За даними Мінцифри, одна облігація коштує 1 053,33 грн. Якщо придбати десять паперів, сума інвестиції становитиме 10 533 грн. У наведеному сервісом прикладі після погашення власник отримає 12 256 грн, а кошти надійдуть на Дія.Картку у визначену дату.

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Зазначена дохідність — 15,5% річних, податок на цей дохід не нараховується. Дата виплати за випуском — 19 січня 2028 року.

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Перед купівлею варто зважити строк, на який будуть вкладені гроші, і перевірити остаточні умови випуску безпосередньо в застосунку. Облігація є державним цінним папером, а не банківським вкладом: кошти залучає держава, а повернення суми та дохід відбуваються відповідно до умов випуску.

Хто може придбати військові облігації через «Дію»

Скористатися послугою можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та активований «Дія.Підпис».

Загалом через застосунок українці вже придбали понад 37,8 млн військових облігацій на суму понад 39,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що за дев’ять місяців 2026 року українці оформили 6,3 млн мікрокредитів — на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас загальна сума позик зросла в півтора раза, до 59,5 млрд грн.

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