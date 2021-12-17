У Дніпрі запустили рух Південним обходом, створеним "з нуля" в рамках "Великого будівництва"

У Дніпрі запустили рух Південним обходом, створеним "з нуля" в рамках "Великого будівництва"

У Дніпрі ввели в експлуатацію першу об’їзну дорогу міста – 7-кілометровий Південний обхід. Траса 1-ї категорії із двома смугами руху у кожен бік з’єднує магістраль Н-08 із Південним мостом.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Масштабний проєкт реалізовували в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Південний обхід матиме пропускну спроможність до 20 тис. машин на добу.

"Сьогодні знакова для регіону подія. Відкриваємо об’їзну, яка розвантажить обласний центр від транзиту", – розповів заступник голови Дніпропетровської ОДА Максим Беспальчук.

На дорозі влаштували 7 шарів "дорожнього одягу". Між ними на окремих ділянках проклали геомембрану, яка захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. А зверху влаштували спеціальну "пластикову" розмітку, що світиться вночі.

"Основне полотно магістралі підсилили спеціальною георешіткою. Така поліпропіленова сітка захищає покриття від впливу вантажівок з великою вагою. Робить його більш стійким і попереджає тріщини, Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто",– підкреслив керівник обласної Служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев.

Крім цього, проєкт будівництва передбачав зведення дворівневої транспортної розв’язки, що розділяє два потоки транспорту: транзиту і місцевих автівок. Поблизу вулиці Мільмана уздовж нової магістралі облаштували тротуари для пішоходів. Було зроблено також зручні під’їзди до місцевих гаражів.

Покриття Південного обходу протестували за допомогою будівельної техніки 1930-70-х років і сучасних фур загальною вагою понад 500 тонн.

"Загалом цьогоріч в Україні відновили понад 5 тис км автошляхів. У наступному плануємо збільшувати амбітні плани. Завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" рухаємося швидко і якісно", – зазначив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Нагадаємо, цього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також стартувало створення Північного обходу міста Дніпро. Він з’єднає "Дорогу Єдності" Н-30 із Кайдацьким мостом.