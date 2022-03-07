У застосунку «Дія» вже можна подавати заявку на отримання 6,5 тис. грн

У застосунку «Дія» вже можна подавати заявку на отримання 6,5 тис. грн

Отримати гроші можуть підприємці та наймані працівники з регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Українці вже почали подавати заявку на отримання грошової допомоги у розмірі 6,5 тис. грн у застосунку «Дія».

Отримати гроші можуть підприємці та наймані працівники з регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Київ.

Нагадаємо, створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, який згодом розширять.

В Україні підприємців та підприємства частково звільнили від сплати податків на час дії воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення.

Про це 7 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.