У застосунку "Дія" з'явилася мапа банківських відділень, які працюють під час відключення світла

"Дія" інтегрувала мапу відділень Power Banking для кризових умов.
Банківські відділення мережі Power Banking, які працюватимуть навіть під час блекауту, тепер можна знайти у застосунку "Дія" на мапі Пунктів Незламності.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
У пресслужбі повідомили, що українці зможуть швидко дізнатися про банківські відділення, які надаватимуть послуги навіть під час тривалих відключень світла та зв’язку.
Щоб переглянути мапи Пунктів Незламності в "Дії" слід перейти до розділу "Сервіси" – "Незламність". Відділення мережі POWER BANKING можна знайти, обравши опцію "Банкінг". Це дозволяє зручно отримувати банківські послуги під час блекаутів. За потреби мапу можна завантажити для офлайн-доступу.
Power Banking — це ініціатива НБУ, що об'єднує мережу з 2 400 банківських відділень, здатних працювати у кризових умовах, зокрема під час тривалих блекаутів. Відділення забезпечені резервною енергією, зв’язком, інкасацією та додатковим персоналом, що становить 55% усіх банківських відділень України (окрім непрацюючих і тих, що в окупації чи зоні бойових дій).
Нагадаємо, 9 грудня, по всій території України діятимуть графіки відключення світла. Однак у деяких регіонах змінили графіки.
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