У застосунку "Дія" з'явилася мапа банківських відділень, які працюють під час відключення світла

Банківські відділення мережі Power Banking, які працюватимуть навіть під час блекауту, тепер можна знайти у застосунку "Дія" на мапі Пунктів Незламності.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У пресслужбі повідомили, що українці зможуть швидко дізнатися про банківські відділення, які надаватимуть послуги навіть під час тривалих відключень світла та зв’язку.

Щоб переглянути мапи Пунктів Незламності в "Дії" слід перейти до розділу "Сервіси" – "Незламність". Відділення мережі POWER BANKING можна знайти, обравши опцію "Банкінг". Це дозволяє зручно отримувати банківські послуги під час блекаутів. За потреби мапу можна завантажити для офлайн-доступу.

Power Banking — це ініціатива НБУ, що об'єднує мережу з 2 400 банківських відділень, здатних працювати у кризових умовах, зокрема під час тривалих блекаутів. Відділення забезпечені резервною енергією, зв’язком, інкасацією та додатковим персоналом, що становить 55% усіх банківських відділень України (окрім непрацюючих і тих, що в окупації чи зоні бойових дій).

Нагадаємо, 9 грудня, по всій території України діятимуть графіки відключення світла. Однак у деяких регіонах змінили графіки.

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