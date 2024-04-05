У ДП «Ліси України» заявили про рекордний прибуток за перший квартал 2024 року

У першому кварталі цього року прибуток ДП «Ліси України» зріс до майже 1 млрд грн, значно перевершивши показник 2023 року (за результатами минулого року прибуток компанії склав понад 3 млрд грн, збільшившись у два рази порівняно з економічними показниками державних лісогосподарських підприємств у 2022 році).

Про попередні результати роботи держкомпанії у січні-березні 2024 року повідомив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

За його словами, реалізація необробленої деревини зросла до майже 5,1 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Порівняно з початком минулого року сплата податків зросла на понад 850 млн грн.

Серед факторів, які негативно позначилися на результатах, в ДП «Ліси України» відзначили блокаду західних кордонів. «Дорога експортна логістика стала ще дорожче, що вдарило як по переробникам, так і по лісівниках», - пояснив Болоховець.

Серед позитивних факторів, які збільшили прибутковість — закриття лісгоспних цехів переробки.

«Утримання цехів в ринкових умовах не мало сенсу. Роздержавлення ринку переробки посилило конкуренцію, прозорість, значно зменшило корупційні ризики. Зважайте, це лише перший квартал. Більш відчутно відмова від лісгоспної переробки позначиться на економічних показниках другого-третього кварталів», - повідомив Болоховець.

Зростання доходів та рентабельності роботи підприємства в ДП «Ліси України» пояснюють також скороченням всіх нецільових витрат, детінізацією закупівель, які переведені на Prozorro, та реалізацією деревини на відкритих біржових торгах. Підприємство минулого року стандартизувало послуги підрядників по заготівлі та інших роботах, запровадивши граничні розцінки. ДП «Ліси України» відмовилися від застосування дорогих та неефективних фінансових інструментів, які раніше призводили до вимивання коштів з держлісгоспів (наприклад, оренда техніки за необґрунтованими тарифами); Компанія значно скоротила зайвий адміністративний апарат та почала масово відмовлятись від дотаційних об’єктів шляхом їхнього продажу через Фонд держмайна.