У "Енергоатомі" розповіли, чи плануються відключення світла найближчим часом

У компанії заявили, що найважча ситуація з забезпеченням електроенергією біла взимку.

В Україні не планують відключення електроенергії найближчим часом, якшо не буде нових обстрілів зі сторони російських агресорів та пошкоджень енергообʼєктів.

Про це в інтервʼю ВВС заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Якщо не буде обстрілів і пошкоджень інфраструктури — ніяких відключень більше не буде", - розповів він.

Котін зазначив, що найбільш важко було пройти зимовий період, але це вдалось зробити. Щобільше, він заявив, що для повного забезпечення навіть не потрібна робота такої кількості енергоблоків, яка була потрібна взимку.

"І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час", - додав він.

Голова "Енергоатому" заявив, що взимку в основному від обстрілів страждали лінії та підстанції, які зʼєднують атомні станції з енергосистемою.

"Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати. Водночас ми проводимо ремонти на атомних станціях так, як це потрібно робити. Тому що це дуже складні технологічні об'єкти. Ремонт заплановано влітку", - додав Котін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська атомна енергетика працює на максимальну потужність у 7200 МВт електроенергії.

Крім того, ми раніше інформували, що четвер, 16 березня, у Київській області, застосували стабілізаційні відключення світла. Мешканці кількох районів частково будуть без електрики.

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