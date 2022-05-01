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У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні

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У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні

Associated Press

Фінський уряд та компанії в країні готуються до припинення постачання газу з Росії у травні 2022 року.

Російська компанія "Газпром" оголосила, що оплата за рублі є умовою для продовження постачання газу.

Про це пише видання Helsingin Sanomat, повідомляє ЄП.

“Газпром” попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

За даними джерел видання у ЄС, цей термін є таким самим для багатьох інших країн Євросоюзу.

Не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено. За офіційними оцінками, існуючої газової інфраструктури Фінляндії буде недостатньо для заміни російського газу.

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії. Минулого року на газ припадало лише близько 5% від споживання енергії.

В основному очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів. Дві третини газу у Фінляндії використовує промисловість, зокрема найбільше - хімічна та лісова.

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Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТОНатомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

Крім того, після цього заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Фінляндія приєднається до НАТО.

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