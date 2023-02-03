У Фінляндії з'ясовують, як "гаманці Путіна" отримали громадянство

Імміграційна служба скандинавської країни не має підтвердження, що російські олігархи отримали фінські паспорти після передбаченої законом перевірки у спецслужбах.

Тісно пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним російські олігархи Борис Ротенберг та Геннадій Тимченко, ймовірно, отримали громадянство Фінляндії без передбаченої законом перевірки у спецслужбах.

Про це повідомляє фінське видання Demokraatti з посиланням на відповідь на запит Імміграційної служби.

У виданні нагадали, що Ротенберг та Тимченко подали документи на отримання громадянства Фінляндії у 1998 році.

У той самий час статус їхнього друга Володимира Путіна в Росії значно підвищився. У 1998 році Путін увійшов в адміністрацію президента Бориса Єльцина як заступник очільника адміністрації, а влітку став керівником ФСБ. У серпні 1999 року Путін уже був прем'єр-міністром Росії, а нове тисячоліття він розпочав як виконувач обов'язків президента Росії.

Також читайте Путін заявив, що боїться зустрічей зі своїми олігархами

Тимченко отримав громадянство країни у жовтні 1999 року, Ротенберг – у травні 2002 року після того, як офіційно відмовився від російського паспорта (однак згодом він відновив громадянство РФ).

Імміграційна служба Фінляндії не спромоглася виявити підтвердження того, що національна поліція безпеки SUPO провела на той час процедуру перевірки заяви Ротенберга. Розгляд заяви Тимченка відбувався в особливому турбо-режимі.

У 1998 році Тимченко і Ротенберг ще не були олігархами, їхні статки різко зросли після того, як їхній друг Путін став президентом Росії.

Наразі вони перебувають під блокуючими санкціями США та Євросоюзу.

Нагадаємо, станом на жовтень 2022 року статки найбагатших російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США та ЄС, скоротилися на $94,64 млрд. Найбільших фінансових втрат зазнали засновник групи “Ренова” Віктор Вексельберг та голова ради директорів “Сєвєрсталі” Олексій Мордашов.

Читайте також: