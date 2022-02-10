У Фонді гарантування вкладів розповіли, скільки українці тримають коштів на депозитах

У Фонді гарантування вкладів розповіли, скільки українці тримають коштів на депозитах

Вклади у національній валюті становлять 422,8 млрд грн.

Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 675,6 млрд грн.

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Як повідомили на сайті ФГВФО, це на 11,2%, або 68,0 млрд грн, більше, ніж на 1 січня 2021 року (607,6 млрд грн).

"Вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 262,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вклади у національній валюті становлять 422,8 млрд грн, а в іноземній – 252,8 млрд грн (9 мільярдів доларів). Частка ФОПів у структурі вкладників становить 3,4%, а сума їхніх вкладів на 1 січня 2022 року склала 72,3 млрд грн (10,7% від загальної суми вкладів), що на 18,6 млрд грн більше, ніж на початок минулого року.

Як повідомлялося, в Україні середня зарплата штатних працівників за попередній рік зросла на 20,9% та становить 14 014 гривень. За даними статистичного відомства, найвищі зарплати отримують працівники авіаційного транспорту. Їхня заробітна плата за рік зросла на 31,5% і становить 28 506 гривень.

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