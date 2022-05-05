У Франції кажуть, що країни ЄС до кінця тижня досягнуть консенсусу щодо ембарго на російську нафту

У Франції кажуть, що країни ЄС до кінця тижня досягнуть консенсусу щодо ембарго на російську нафту

Країни-члени Європейського Союзу вже до кінця цього тижня досягнуть консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

Міністр навколишнього середовища та енергетики Франції Барбара Помпілі зазначає, що цей процес затримується через те, що деякі країни ЄС більше залежні від російської нафти, ніж інші.

Про це повідомляє Reuters.

"Деякі країни більше залежать від російської нафти, ніж інші, тому ми повинні спробувати знайти рішення, щоб вони могли прийняти ці санкції", - зазначила Помпілі.

Слід зазначити, що ЄС запропонував поетапну відмову від російської нафти. Так, ЄС збирається припинити поставки сирої нафти протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця цього року.

Нагадаємо, речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що його країна не підтримає ембарго ЄС на імпорт російської нафти та газу.

Тим часом, Австрія та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

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