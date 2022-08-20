У Гібралтарі вперше виставлять на продаж заарештовану супер'яхту олігарха з Росії

Супер'яхту "Аксіому" за 65 млн фунтів продасть уряд Гібралтара 23 серпня на аукціоні.

Її продадуть на користь американського інвестбанку JP Morgan, оскільки її власник Дмитро Пумпянський винен понад 20 млн доларів банку.

Про це повідомляє The Guardian.

Axioma – це суперяхта російського олігарха, яка постраждала від санкцій. Вона буде першим судном, яке продадуть із молотка.

У цьому кораблі є шість розкішних гостьових кают, басейн, 3D-кінозал, тренажерний зал, джакузі та спа-салон.

Яхту заарештували у березні у Гібралтарі, після позову банку. JP Morgan не коментує, чи будуть вони передавати частину коштів на допомогу Україні, як це пропонували робити у Британії зі заарештованим майном.

Дмитро Пумпянський - власник та голова компанії "ТМК"6, яка спеціалізується на виробництві сталевих труб. На нього наклали санкції в ЄС, Великій Британії та США після вторгнення РФ до України.

Його капітал оцінювали в 1,84 млрд фунтів і приписували до найближчих олігархів Путіна.

Раніше стало відомо, що біля пристані для яхт у графстві Девон на південному заході Англії вибухнула та загорілася супер'яхта вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Через велику кількість пального на борту судно горіло як смолоскип.

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