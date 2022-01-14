У громадському транспорті здорожчав проїзд: в яких регіонах ціни зросли найбільше

У громадському транспорті здорожчав проїзд: в яких регіонах ціни зросли найбільше

Найдорожчий проїзд на Прикарпатті.

Проїзд в громадському транспорті в Україні подорожчав більш ніж на третину.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте У Чернівцях від 1 лютого зросте вартість проїзду в маршрутках: скільки коштуватиме

За підсумками 2021 року, які оприлюднили в Держстатистиці, найдорожчий проїзд у Івано-Франківській області. Тут квиток подорожчав на 66%. Зараз коштує десять гривень. Стільки ж доведеться віддати за проїзд і в громадському транспорті Львівської області. У регіоні вартість піднялася на понад 40%.

У Донецькій області одна поїздка коштує 9,5 гривень. Це на 40% більше, ніж у попередні роки.

Найдешевший проїзд у Волинській області. Тут квиток коштує чотири гривні.

Як повідомлялося, у Львові від 13 січня 2022 року запустили е-квиток. "ЛеоКарти" запрацюють у тестовому режимі в громадському транспорті міста. Поки що тільки для пільговиків - а це, зокрема, пенсіонери, учні, студенти. У "Львівавтодорі" розповіли, що вже видали понад 10 тисяч спеціальних карток і щоденно видаватимуть ще по 5 тисяч.

Читайте також: