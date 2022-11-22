У ГТС відповіли на закиди "Газпрому" щодо "осідання" в Україні російського газу для Молдови

Оператор ГТС України спростував заяви "Газпрому" щодо "осідання" російського газу, що призначений для Молдови. Зазначається, що російська газовидобувна і газорозподільна монополія маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

Про це йдеться у заяві "Оператора ГТС України".

"Всі обсяги, які були прийняті на точці входу з рф "Суджа", зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови "Олексіївка" та "Гребеники" у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам "Газпром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку вересня 2022-го Молдова запровадила віртуальний реверс на точках з’єднання з Україною.

"Віртуальний реверс - це один з найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище", - пояснює Оператор.

Своєю чергою, "Газпром", погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу. Зазнаається, що це може посилити залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях", – зазначила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Як повідомлялося, "Газпром" заявив, що в Україні залишився газ, що призначений для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз". Тому від 28 листопада "Газпром" має намір скоротити постачання газу для транзиту через Україну.