У гаманці може лежати понад 100 тисяч гривень: яку купюру варто перевірити

Гроші / © pexels.com

Реклама

Деякі українські банкноти можуть коштувати на колекційному ринку у сотні або навіть тисячі разів більше за свій номінал. Особливо цінуються рідкісні випуски, купюри з незвичайними серійними номерами, друкарськими дефектами або обмеженим тиражем.

Про це розповідає “Новини.Live”.

Реклама

Однією з найдорожчих сучасних українських банкнот є пам’ятна купюра номіналом 50 гривень 2011 року «20 років НБУ».

Реклама

За словами президента Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (IBNS) Віталія Гащака, вартість такого екземпляра може перевищувати 100 тисяч гривень.

Пам'ятна купюра 50 грн "20 років НБУ". / © Фото з відкритих джерел

Таким чином, колекційна ціна банкноти може приблизно у 2000 разів перевищувати її номінал.

Як виглядає цінна купюра

Пам’ятні 50 гривень випустили до 20-ї річниці створення Національного банку України.

Однією з її головних особливостей є спеціальний оптично-змінний напис. Якщо дивитися на банкноту під різними кутами, його колір змінюється із золотистого на зелений.

Реклама

Особливо цінною купюру робить невеликий тираж — було випущено лише 1000 таких банкнот. Саме обмежена кількість екземплярів зробила їх рідкісними та затребуваними серед колекціонерів.

Купюрою досі можна розрахуватися

Попри високу колекційну вартість, пам’ятні 50 гривень залишаються законним платіжним засобом.

У Національному банку зазначали, що такими банкнотами можна розраховуватися за товари та послуги без обмежень.

Водночас для колекціонерів ціна купюри залежить не лише від її рідкісності, а й від стану, серійного номера, особливостей друку та інших характеристик.

Реклама

Рідкісні банкноти зазвичай продають на спеціалізованих аукціонах, колекційних майданчиках, у антикварних салонах або тематичних групах.

Раніше ми розповідали, що звичайна алюмінієва фольга може стати додатковим захистом для готівки, яку місяцями зберігають удома. Однак достатньо однієї помилки, щоб замість користі отримати протилежний результат.

Новини партнерів

Новини партнерів