Третя платіжка у грудні / © ТСН.ua

Реклама

Третя платіжка за газ у грудні надійде українцям. Цього разу — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Йдеться про планові перевірки герметичності систем, усунення витоків і ремонт зношеної арматури у спільних комунікаціях будинків.

Про це повідомили у компанії «Газорозподільні мережі України».

Там зазначили, що роботи виконуються відповідно до затверджених графіків у всіх регіонах.

Реклама

Що входить у технічне обслуговування

Перевірки охоплюють газопроводи, розташовані поза межами квартир — у під’їздах, на сходових клітках або фасадах.

Фахівці компанії наголошують, що регулярні обстеження допомагають вчасно виявити приховані несправності, попередити аварії, вибухи чи отруєння чадним газом.

«Це не формальність, а питання безпеки», — підкреслюють у «Газмережах».

Скільки це коштуватиме

За законом «Про житлово-комунальні послуги», до тарифу включають витрати на техогляд і ремонт спільних газових систем.

Реклама

У 2025 році середня вартість обслуговування становить понад 100 грн на квартиру, однак у старих будинках із розгалуженими мережами сума може перевищити 1000 грн.

Періодичність обслуговування залежить від віку будинку:

для об’єктів старших 25 років — раз на три роки;

для новіших — раз на п’ять років.

Першими додаткові рахунки отримають мешканці будинків, де роботи вже проведені восени.

Як перевірити графік робіт

Оновлені графіки технічного обслуговування публікуються на регіональних сайтах компанії.

Жителі столиці можуть переглянути їх на порталі Київської філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».

Реклама

Нагадаємо, стало відомо, чи будуть українці платити менше за світло через блекаути. Фахівці розповіли, чи варто очікувати зменшення рахунків за електроенергію.