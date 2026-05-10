Багато людей обирають євро або долари як безпечні валюти / © pixabay.com

Українці, які хочуть зберегти власні кошти, мають розділити їх на три рівні частини в різних валютах.

Таку пораду дав економіст та ексрадник президента Олег Устенко в інтерв’ю Юлії Литвиненко на Новини.LIVE.

«Оптимальний варіант — зберігати заощадження у гривні, доларі та євро. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики через коливання валютних курсів. Головне зараз — не втратити… Якщо буде йти втрата на одному з напрямів, то інший буде компенсувати цю втрату», — сказав він.

Економіст також зазначив, що курс пари євро-долар продовжує коливатися на тлі ситуації навколо Перської затоки. Якщо раніше за один євро давали до 1,20 долара, то нині курс наблизився до 1,16 долара за євро.

Нагадаємо, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин повідомив, що ситуація на ринку залишається напруженою через суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Серед ключових причин він називає зростання світових цін на нафту і газ, здорожчання імпорту та очікування нових цінових стрибків, а також девальваційні настрої серед бізнесу і населення.

На міжбанку попит зріс, тоді як пропозиція скоротилася, що призвело до значного дефіциту валюти.

