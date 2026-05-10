- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
У якій валюті краще зберігати свої заощадження — відповідь економіста
Одним з найпопулярніших способів не втратити накопиченого капіталу є інвестиція в іноземні валюти.
Українці, які хочуть зберегти власні кошти, мають розділити їх на три рівні частини в різних валютах.
Таку пораду дав економіст та ексрадник президента Олег Устенко в інтерв’ю Юлії Литвиненко на Новини.LIVE.
«Оптимальний варіант — зберігати заощадження у гривні, доларі та євро. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики через коливання валютних курсів. Головне зараз — не втратити… Якщо буде йти втрата на одному з напрямів, то інший буде компенсувати цю втрату», — сказав він.
Економіст також зазначив, що курс пари євро-долар продовжує коливатися на тлі ситуації навколо Перської затоки. Якщо раніше за один євро давали до 1,20 долара, то нині курс наблизився до 1,16 долара за євро.
Нагадаємо, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин повідомив, що ситуація на ринку залишається напруженою через суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.
Серед ключових причин він називає зростання світових цін на нафту і газ, здорожчання імпорту та очікування нових цінових стрибків, а також девальваційні настрої серед бізнесу і населення.
На міжбанку попит зріс, тоді як пропозиція скоротилася, що призвело до значного дефіциту валюти.