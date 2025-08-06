У яких країнах українським біженцям платять найбільше: подробиці

Біженці / © ТСН.ua

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Українські біженці, які знайшли прихисток у Бельгії, можуть розраховувати на одну з найвищих фінансових допомог серед усіх країн Євросоюзу.

Про це пише Deutsche Welle.

Сума щомісячної виплати для дорослого, який не перебуває в шлюбі, сягає понад 1100 євро. Ба більше, держава забезпечує медичне страхування, житло та навіть додаткову допомогу на побутові потреби — меблі, одяг і продукти.

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Для порівняння, у Німеччині українці отримують 563 євро, що є еквівалентом виплат безробітним громадянам. І хоча ця країна традиційно вважається однією з найщедріших, там дедалі частіше лунають заклики урізати допомогу. Один із лідерів ХСС, Маркус Зедер, взагалі пропонує обмежити суму до 441 євро на місяць.

У Польщі українці більше не отримують регулярної допомоги — лише одноразову суму до 70 євро. Угорщина, яка вважає деякі регіони України безпечними, відмовляє в розміщенні біженців, які прибули звідти, та виплачує лише 55 євро дорослим і 34 євро на кожну дитину.

У Швеції та Великій Британії суми теж не вражають: добові виплати для дорослого українця становлять до 190 євро на місяць у Швеції, а у Британії — менше 30 євро на тиждень на першу дитину. Окремі виплати передбачені лише для літніх людей або вразливих категорій громадян.

На тлі такої картини Бельгія виглядає винятком у Європі. Її соціальні стандарти для українців не лише стабільні, а й значно перевищують загальноєвропейський рівень.

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Нагадаємо, в середині липня Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Окрім того, 30 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у Сполучених Штатах до кінця війни.