У Кабміні оновили економічний прогноз: до чого готуватися українцям

Уряд назвав очікувані темпи зростання цін / © pixabay.com

Темпи зростання цін в Україні поступово уповільнюватимуться. Однак 2026 року інфляція залишатиметься на доволі високому рівні.

Відповідний прогноз оприлюднив Кабінет міністрів України у постанові №946.

Прогноз побудований за двома сценаріями — оптимістичним і песимістичним, залежно від розвитку безпекової ситуації у країні.

Оптимістичний сценарій (за умови покращення ситуації від 2026 року) передбачає таку річну інфляцію (від грудня до грудня):

2026 року — 8,6%

2027 року — 5,9%

2028 року — 5,3%

Песимістичний сценарій (у разі подовження широкомасштабної агресії РФ) прогнозує вищі темпи зростання цін:

2026 року — 9,9%

2027 року — 9,4%

2028 року — 7,5%

«Таким чином, незалежно від сценарію, очікується поступове уповільнення інфляції у середньостроковій перспективі, що є позитивним сигналом для економіки», — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас Кабмін застерігає, що макроекономічна стабільність значною мірою залежатиме від подальшого розвитку безпекової ситуації.

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.