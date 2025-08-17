ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

У Кабміні оновили економічний прогноз: до чого готуватися українцям

Інфляція в Україні знижується повільніше, ніж очікувалося. Це вплинуло на ціни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уряд назвав очікувані темпи зростання цін

Уряд назвав очікувані темпи зростання цін / © pixabay.com

Темпи зростання цін в Україні поступово уповільнюватимуться. Однак 2026 року інфляція залишатиметься на доволі високому рівні.

Відповідний прогноз оприлюднив Кабінет міністрів України у постанові №946.

Прогноз побудований за двома сценаріями — оптимістичним і песимістичним, залежно від розвитку безпекової ситуації у країні.

Оптимістичний сценарій (за умови покращення ситуації від 2026 року) передбачає таку річну інфляцію (від грудня до грудня):

2026 року — 8,6%

2027 року — 5,9%

2028 року — 5,3%

Песимістичний сценарій (у разі подовження широкомасштабної агресії РФ) прогнозує вищі темпи зростання цін:

  • 2026 року — 9,9%

  • 2027 року — 9,4%

  • 2028 року — 7,5%

«Таким чином, незалежно від сценарію, очікується поступове уповільнення інфляції у середньостроковій перспективі, що є позитивним сигналом для економіки», — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас Кабмін застерігає, що макроекономічна стабільність значною мірою залежатиме від подальшого розвитку безпекової ситуації.

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie