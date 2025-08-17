- Дата публікації
У Кабміні оновили економічний прогноз: до чого готуватися українцям
Інфляція в Україні знижується повільніше, ніж очікувалося. Це вплинуло на ціни.
Темпи зростання цін в Україні поступово уповільнюватимуться. Однак 2026 року інфляція залишатиметься на доволі високому рівні.
Відповідний прогноз оприлюднив Кабінет міністрів України у постанові №946.
Прогноз побудований за двома сценаріями — оптимістичним і песимістичним, залежно від розвитку безпекової ситуації у країні.
Оптимістичний сценарій (за умови покращення ситуації від 2026 року) передбачає таку річну інфляцію (від грудня до грудня):
2026 року — 8,6%
2027 року — 5,9%
2028 року — 5,3%
Песимістичний сценарій (у разі подовження широкомасштабної агресії РФ) прогнозує вищі темпи зростання цін:
2026 року — 9,9%
2027 року — 9,4%
2028 року — 7,5%
«Таким чином, незалежно від сценарію, очікується поступове уповільнення інфляції у середньостроковій перспективі, що є позитивним сигналом для економіки», — йдеться у повідомленні відомства.
Водночас Кабмін застерігає, що макроекономічна стабільність значною мірою залежатиме від подальшого розвитку безпекової ситуації.
Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.
Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.