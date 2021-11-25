У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити на нові крісла для міністрів

У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити на нові крісла для міністрів

Для засідань урядовців придбають вісім м’яких стільців, оббитих натуральною шкірою класу “люкс”.

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України оголосив тендер на придбання нових крісел для зали засідань.

Відповідно до інформації, яку опубліковано на сайті електронної системи публічних закупівель ProZorro, стартова ціна нових меблів - 116 тисяч гривень.

Загалом для міністрів планують закупити 8 м’яких крісел із дерева, оббитих натуральною шкірою. Таким чином одне крісло може коштувати 14,5 тисячі гривень.

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Треба зауважити, що всього в українському уряді працює 22 міністри. Хто саме з них сидітиме на обновках — поки невідомо.

Аукціон повинен відбутися 1 грудня цього року.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Олексій Резніков пересів з крісла міністра з питань реінтеграції окупованих територій у крісло міністра оборони, а ще троє нових урядовців займуть кабінети в будівлі уряду вперше.

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