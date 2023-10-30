У Карпатському нацпарку привласнили майже 1 млн грн від туристів, які платили за підйом на Говерлу

Працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнив майже 1 млн грн грошей, які туристи платили за сходження на гору Говерла.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, заступник директора оформив на роботу касиром у нацпарку свого знайомого. Чоловік працював на туристичному маршруті при сходженні на Говерлу. За вказівкою керівника він не видавав частину чеків туристичним групам та окремим громадянам.

"Офіційно необліковані кошти йшли до "чорної каси" та привласнювались організаторами оборудки. Денний виторг ділків становив майже 30 тисяч грн, що завдавало збитків державі на майже мільйон гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Протиправна схема діяла від червня 2023 року, після відкриття туристичних маршрутів на Говерлу.

Наразі правоохоронці проводять низку обшуків на території Карпатського НПП, Говерлянського лісництва, а також в місцях тимчасового проживання фігурантів провадження.

Після проведення аудиту та економічної експертизи буде вирішуватись питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, за даними Міноборони, деяким військовим незаконно нарахували понад 123 млн грн виплат.

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