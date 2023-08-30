У Kernel уточнили інформацію ЗМІ щодо нового очільника ДПЗКУ Гапчича: він 10 років вже не працює у компанії

У Kernel роз'яснили інформацію ЗМІ про те, що новий очільник Державної продовольчо-зернової корпорації України Дмитро Гапчич працював у компанії, але звільнився 10 років тому і з того часу немає стосунку до Кернел.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті компанії.

Дмитро Гапчич дійсно працював у компанії, але не на топ-менеджерських позиціях. У кінці 2013 року він за власним бажанням залишив Kernel. З того часу, Гапчич не має жодного відношення до компанії і, наскільки відомо, займався підприємницькою діяльністю.

Пресслужба Kernel зробила кілька звернень до редакції "Економічної Правди" з проханням виправити неточності у матеріалі, оскільки інформація не відповідає дійсності. "Журналісти зрештою внесли корективи щодо року звільнення Дмитра Гапчича з компанії, проте заголовок залишили маніпулятивним, зі згадкою Kernel. Хоча пан Гапчич вже 10 років не має жодного стосунку до компанії", - йдеться в заяві.

В компанії заявили про готовність надати додаткову інформацію і закликали ЗМІ не використовувати маніпулятивні заголовки, щоб свідомо не вводити читачів в оману.

Нагадаємо, 29 серпня видання "Економічна правда" з посиланням на народного депутата України Олексія Гончаренка повідомила, що керівником ДПЗКУ призначено Дмитра Гапчича, якого журналісти помилково назвали "топ-менеджером "Кернела"". Згодом матеріал виправили, залишивши формулювання "екс топ-менеджер "Кернел"".