У Києві суд заарештував частину ТЦ "Мармелад", власниками якого є члени російського уряду

За даними ЗМІ, серед власників ТРЦ є навіть голова "Газпрому" Міллєр.

У Києві накладено арешт на частину торгово-розважального центру "Мармелад", власниками якого є члени уряду РФ.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини підприємства в Києві є високопосадовці Російської Федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресорці. Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Солом’янським районним управлінням Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян РФ, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду Російської Федерації. Заначені дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів.

З метою збереження вищезазначеного майна та унеможливлення вчинення суб’єктом господарювання дій на шкоду державній безпеці України, Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. кв. м загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.

За даними "Економічної правди, власниками частини "Мармеладу" є ТОВ "Петрохолдинг-інвест" та офшорна компанія "Варніейт Лімітед". Хоча публічно імена не розголошуються, слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова "Газпрома" Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку "Росія" та "особистий банкір Путіна" Юрій Ковальчук та член Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Алєксандр Фокін.

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