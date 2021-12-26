У Києві зросла вартість квартир у новобудовах: у скільки обійдеться квадратний метр

У Києві зросла вартість квартир у новобудовах: у скільки обійдеться квадратний метр

Ціни на квартири зростали від початку цього року.

Напередодні новорічних свят у Києві зросли ціни на квадратні метри у новобудовах.

Про це свідчать дані дані "Пульсу ринку" від ЛУН.

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Зазначається, що порівняно з листопадом вартість квартир зросла. Якщо минулого місяця 1 кв.м. коштував 33 тис. грн ($1250), то вже наприкінці цього місяця - 34,7 тис. грн ($1290).

Слід зауважити, що вартість квартир поступово зростала від початку 2021 року. У січні у середньому один квадратний метр коштував 980 доларів. Спеціалісти наголошують, що у грудні цього року вартість квартир на ринку нерухомості в Києві досягла піку.

Житло у класі "Економ" у середньому наразі коштує 840 доларів за кв.м. Квартири класу "Комфорт" - 1 тис. доларів. Квадратні метри у сезменті житла "Бізнес" - 1950 доларів. Найдорожче доведеться віддати за помешкання у сегменті "Преміум" - майже 3 тис. доларів.

Найдорожче коштує житло у Печерському районі: середня ціна квадратного метра становить 2550 доларів. У Шеченківському районі столиці - 1680 доларів. Замикає топ-3 Поділ: тут житло обійдеться у 1470 доларів за кв.м.

Найнижча вартість на кв. у Деснянському районі – 850 доларів, а також у Дарницькому – 980 доларів за кв.м.

Як повідомлялося, аандемія підвищила попит на українське житло. Українці почали інвестувати "відкладені" кошти на житло, замість подорожей. Згідно з дослідженням, частина громадян купують квартири, щоб згодом здавати їх в оренду.

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