У Київській, Львівській та Дніпропетровській областях зросла вартість оренди квартир: які нині ціни

Станом на середину серпня попит на оренду квартир в Києві відновився до довоєнного рівня, ціни зростають.

У Київській, Львівській та Дніпропетровській областях середня вартість оренди квартир наприкінці серпня порівняно з початком місяця зросла на 5-10%.

Про це повідомили в аналітичній службі "OLX Нерухомість", пише "УНІАН".

Зазначається, що найбільше здорожчали трикімнатні квартири у Львівській області – на 14%. А на Дніпропетровщині ціна однокімнатних і двокімнатних квартир не змінилась. Водночас у Київській області на однокімнатні квартири цінник виріс усього на 350 грн, а от на дво- та трикімнатні – в середньому на 1 000 грн. Порівняно з іншими регіонами, саме тут поки що можливо знайти найбюджетнішу однокімнатну квартиру.

Згідно з даними "OLX Нерухомість", середня вартість оренди однокімнатної квартири в Дніпропетровській області складає 7 143 грн/місяць, двокімнатної - 9 620 грн/місяць, трикімнатної - 12 809 грн/місяць. У Київській області однокімнатну квартиру можна орендувати за 6 854 грн/міс., двокімнатну та трикімнатну - за 9 600 грн/міс. та 13 511 грн/міс. відповідно. Винайняти однокімнатну квартиру на Львівщині коштуватиме в середньому 12 057 грн/міс., а двокімнатну та трикімнатну - 14 759 та 17 651 грн/міс.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попит на оренду квартир в Києві відновився до довоєнного рівня, ціни на житло зростають. Водночас на 100% відновився показник кількості шукачів квартир. Житло у Києві шукає та сама кількість людей, що і до початку повномасштабної війни.

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