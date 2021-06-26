У клієнтів ПриватБанку почали знімати гроші з карток: що відбувається і чи повернуть кошти

У клієнтів ПриватБанку почали знімати гроші з карток: що відбувається і чи повернуть кошти

За словами прессекретаря банку Олега Серги, причиною цього став збій.

Клієнти ПриватБанку у суботу, 26 червня, зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку на картці.

Як повідомив прессекретар банку Олег Серга, причиною цього став збій.

"Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби», — написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, восени 2020 року клієнти "ПриватБанку" поскаржилися на проблеми із роботою інтернет-додатку банку, терміналів і банкоматів. Причиною цього стала масова оплата товарів на торговельному онлайн-майданчику Китаю. Через велику кількість платежів вони автоматично вишикувалися в чергу. Протягом години банк обслуговував до 70 тисяч платежів, а це значно перевищує нормальні обсяги роботи.

Новини України: трьом колишнім високопосадовцям "Приватбанку" оголосили про підозри

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання