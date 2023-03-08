У кого пенсії зростуть лише на 100 грн та чому, що буде з доплатами для пенсіонерів старше 70 років

Кому після березневої індексації додадуть лише 100 грн до пенсії, чи залишаться доплати для пенсіонерів старше 70 років, читайте в матеріалі ТСН.ua

У кого пенсії зростуть на 100 грн

Таку надбавку до пенсій після індексації отримують громадяни, яким пенсії були призначені у 2020 -- 20222 роках.

Пенсії такій категорії пенсіонерів не буде проіндексовані, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж громадяни, який мають подібні параметри для обчислення пенсій -- такий же стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки.

У таких пенсіонерів пенсії вищі через те, що середня заробітна плата з якої обраховується пенсія була вищою за попередні роки.

У випадку індексації пенсій такої категорії пенсіонерів ще більше б збільшився розрив між їхньою пенсію та пенсією пенсіонерів з тим самим стажем, однаковим співвідношенням їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати, але які вийшли на пенсію до 2020 року.

Таким чином підвищення пенсій у 100 грн отримують 0, 5 млн громадян, пенсії яких були призначені у 2020 – 2022 роках.

Що буде з доплатами до пенсій для українців віком понад 70 років

Щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів старше 70 років у 2023 році збережуться у такому самому розмірі за умови якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 грн:

люди старше 80 років отримуватимуть 570 грн,

люди віком від 75 - 80 років -- 456 грн,

люди віком від 70 - 75 років -- 300 грн.

Які ще підвищення пенсій очікувати 2023 року

Від 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Від 1 квітня (дата визначена Законом 1058) буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Також від липня будуть проіндексовано на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

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