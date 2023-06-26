У кого з пенсіонерів та з яких причин можуть забрати частину пенсійних виплат та як цього уникнути

Мова йде про працевлаштованих пенсіонерів та ФОПів. Причина - несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

У Пенсійному фонді повідомили, що особи, які отримують пенсійні виплати від держави та вирішили продовжити працювати або займатися підприємницькою діяльністю, повинні повідомити про це органи ПФУ.

У кого з пенсіонерів можуть забрати частину пенсії та чому

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це до Пенсійного фонду протягом 10 днів. З цими вимогами чинного законодавства кожен пенсіонер знайомиться при зверненні за призначенням пенсії, особисто поставивши свій підпис у заяві відповідного змісту та отримавши «Пам’ятку пенсіонера».

У разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування працівники пенсійної служби виявлять це під час звірки даних із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.

На дату такого звіряння суму зайво виплачених пенсійних коштів вже буде зафіксовано. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20 відсотків пенсії (стаття 50 Закону України 1058).

Як попередити переплату пенсійних виплат та необхідність їх повернення

Щоб уникнути повернення пенсій всім одержувачам виплат необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування чи звільнення з роботи. Це можна робити шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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