У кого зросте пенсія на понад 500 гривень від 1 квітня

Українці продовжують отримувати пенсії

Українське законодавство передбачає низку доплат та надбавок, що можуть суттєво збільшити загальні суми пенсійних виплат громадян. Зокрема, 2026 року кілька гарантованих надбавок зросли за рахунок підвищення прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у ПФУ.

Доплата за віком 2026 року варіюється від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії пенсіонера. Для отримання доплати пенсійна виплата повинна бути меншою ніж 10 340,35 гривні на місяць.

У перший місяць ця доплата може бути нарахована не в повному обсязі. Адже вона починає «доплачуватись» від дня, коли особа сягнула встановленого віку.

«Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку), — уточнили у відомстві.

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.