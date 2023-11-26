У Конгресі зробили нову заяву щодо військової підтримки України

У Конгресі США зберігаються розбіжності з приводу пропонованих змін в охороні. Відтак Сполученим Штатам до кінця 2023 року буде важко ухвалити нові заходи з надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Відповідну заяву зробив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише Bloomberg.

Як пояснив політик, обмеження можуть діяти на в'їзд осіб, які шукають притулку, через мексиканський кордон та інші положення щодо його охорони.

"Конгрес вимагатиме зміни законів для того, щоб кордон повернувся до попереднього стану, - заявив він.

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Після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, що продовжує фінансування уряду США до початку наступного року, республіканці в Конгресі США прагнуть пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики.

"Я думаю, що буде дуже важко домогтися цього до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - сказав Тернер.

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