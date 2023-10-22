У Кремлі знайшли дві країни, які купуватимуть у РФ додаткові обсяги газу

Російський концерн "Газпром" взимку поставить додаткові обсяги газу в Угорщину і Китай, щоб компенсувати втрату європейських ринків збуту після відмови від російського газу через вторгнення РФ до України.

Про це повідомив у неділю, 22 жовтня, генеральний директор російського газового монополіста Олексій Міллер, передає Reuters.

Ця заява пролунала після того, як минулого тижня Міллер супроводжував президента Росії Володимира Путіна під час його візиту до Китаю.

“Газпром” намагається компенсувати втрату європейських ринків після російського вторгнення в Україну, в тому числі через вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream у Балтійському морі.

У телеінтерв'ю Міллер заявив, що додаткові поставки "Газпрому" в Угорщину становитимуть 1,3 млрд кубометрів газу. Понад контрактні зобов'язання Китай отримає 600 млн кубометрів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є єдиним лідером Євросоюзу, який підтримує дружні стосунки з Путіним під час війни в Україні.

Нагадаємо, 18 жовтня лідер КНР Сі Цзіньпін на міжнародному саміті "Один пояс, один шлях", який відбувається у Пекіні, представив своє бачення оновленого світового порядку і назвав "почесного гостя" форуму президента РФ Володимира Путіна своїм “старим другом”.

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