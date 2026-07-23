У платіжках за комуналку з'явився новий платіж / © УНІАН

Реклама

Мешканці окремих багатоквартирних будинків у Києві побачили у платіжках за комунальні послуги новий рядок — «Управління багатоквартирним будинком». Такий платіж стосується будинків, у яких співвласники не створили ОСББ та не визначили самостійно форму управління.

Про це пише видання Sud.ua.

Нова послуга нараховується лише тим будинкам, для яких управителя було визначено за результатами конкурсу.

Реклама

Чому з’явився новий рядок у платіжці

Від 1 березня 2025 року в Києві запрацював новий механізм управління багатоквартирними будинками, мешканці яких не обрали управителя самостійно. У таких випадках міська влада провела конкурс та визначила керуючі компанії.

Після завершення конкурсної процедури з визначеними управителями уклали індивідуальні договори, у яких передбачено перелік послуг, їхню вартість і порядок надання. Саме тому плата за управління будинком відображається в квитанціях окремою позицією.

Що входить до вартості послуги

Склад послуги визначений урядовими нормативами та охоплює роботи, пов’язані з утриманням спільного майна багатоквартирного будинку.

Зокрема, тариф включає прибирання місць загального користування та прибудинкової території (якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності співвласників), санітарно-технічне обслуговування, технічне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж і ліфтів, оплату електроенергії для освітлення під’їздів та забезпечення роботи спільного майна, а також виконання поточних ремонтів.

Реклама

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

У Києві планують суттєво переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Суми у платіжках за воду можуть зрости втричі. У разі затвердження запропонованих змін загальний тариф для киян зросте на 58,52 гривні та становитиме 88,90 гривні за один кубічний метр.

НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставку газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Нові правила розв’язують давню проблему, коли людям доводилося сплачувати за транспортування за минулорічними обсягами навіть у разі повної відсутності використання ресурсу.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

Новини партнерів