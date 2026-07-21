У Києві різко підвищать тарифи на воду: скільки доведеться платити за кубометр

У Києві хочуть підняти тарифи на воду / © УНІАН

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У Києві планують суттєво переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Суми у платіжках за воду можуть зрости втричі. У разі затвердження запропонованих змін загальний тариф для киян зросте на 58,52 гривні та становитиме 88,90 гривні за один кубічний метр.

Про це повідомили в «Київводоканалі» у відповідь на запит РБК-Україна.

У Києві хочуть суттєво підвищити тариф на воду

Ціна безпосередньо за водопостачання може піднятися з нинішніх 16,16 гривні до 50,69 гривні за кубометр. Вартість водовідведення, яка наразі становить 14,22 гривні за куб. м, пропонують встановити на рівні 38,21 гривні.

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У «Київводоканалі» повідомляють, що вирівнювання розцінок до економічно обґрунтованого рівня є необхідним, аби підтримувати міську інфраструктуру і далі.

«Його мета — не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури», — йдеться у відповіді на запит.

У водоканалі додають, що потреба підвищити ціни на воду виникла після здорожчання основних складників собівартості послуг. Зокрема, з 2022 року витрати на електроенергію, що формують левову частку тарифу, а також ціни на окремі реагенти для очищення води зросли майже втричі.

Крім того, понад удвічі збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів, зросли витрати на оплату праці співробітників та ремонтні роботи, обсяг яких значно зріс через зношеність мереж і наслідки російських обстрілів.

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Нагадаємо, Держпродспоживслужба закликає українців вчасно проводити обов’язкову періодичну повірку лічильників газу та електроенергії відповідно до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Ігнорування термінів грозить зміною алгоритмів нарахування та суттєвим зростанням сум у платіжках. Усі роботи з демонтажу, транспортування, обслуговування, ремонту та монтажу здійснюються компаніями-постачальниками послуг.

Міжповірочні інтервали становлять 2 роки для газових лічильників класу 1,0, 8 років — для класу 1,5, та 4 роки — для приладів обліку електроенергії. Газові лічильники, термін яких підійшов, мають бути повірені протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Під час демонтажу приладу обліку розрахунки здійснюються за середньомісячним споживанням газу за аналогічний період попереднього року. Оператор зобов’язаний повернути та встановити повірений лічильник або безкоштовно замінити його на власний протягом двох місяців із дати зняття, оскільки відповідальність за вчасність процедури покладено на постачальників.

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НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставку газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Нові правила розв’язують давню проблему, коли людям доводилося сплачувати за транспортування за минулорічними обсягами навіть у разі повної відсутності використання ресурсу.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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