У Київстар зафіксували активне користування роумінгом у перші тижні після приєднання до єдиної зони Роумінг як вдома Актуально

Від 1 січня Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома»  Європейського Союзу. У перші дні роботи за новими правилами у країнах ЄС було зафіксовано понад 1,8 мільйона активних абонентів Київстар, які скористалися оновленими послугами роумінгу.

Популярність роумінгу серед українців продовжує стабільно зростати. Якщо у 2024 році послугами за кордоном щомісяця користувалися близько 1,8 млн осіб, то у 2025-му їхня кількість перевищила 2 млн. Водночас середній обсяг споживчого трафіку на одного абонента зріс з 7,2 ГБ до 8,1 ГБ.

Протягом 2025 року абоненти активно користувалися послугами зв’язку в інших країнах на умовах, максимально наближених до домашніх тарифів. У Київстар зазначили, що послугою Роумінг як вдома скористалися 4,8 млн клієнтів, а найпопулярнішим напрямком традиційно залишилася Польща. Початок 2026 року підтвердив цей тренд: за перші тижні січня активність у роумінгу виявили вже 1,8 млн осіб. До того ж з 1 січня географія дії послуги розширилась – тепер вона доступна у 32 країнах світу.

Київстар запровадив принципи «Роумінг як вдома» ще з перших місяців повномасштабної війни як власну ініціативу для підтримки українців, які були змушені виїхати за кордон, щоб  вони залишалися на зв’язку з рідними та без зайвих витрат. 

«Це приклад того, як держава, бізнес і громадяни разом інтегрують Україну до єдиного цифрового простору Європи. Телеком-галузь стала однією з перших, хто пройшов цей шлях на практиці. Це не лише технічний крок, а й приклад формування довіри, за яким підуть інші сектори нашої економіки. Для Київстар цей процес розпочався не з директив і регуляторних вимог, а з емпатії — відповідальності перед людьми», –  повідомила Світлана Олексієнко, начальник департаменту регуляторних питань та взаємодії з органами державної влади Київстар.

Саме такий досвід дозволив забезпечити плавний і прогнозований перехід до нових регуляторних умов після офіційного приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС.

