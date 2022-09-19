У Львові мережа відомих готелів платила податки у Росії: подробиці скандалу

У Львові заарештували майно російського громадянина, який незаконно виводив кошти з України та сплачував податки в Росії.

Прокуратура заарештувала корпоративні права мережі відомих готелів у Львові та нерухомість на понад 55 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці товариства з обмеженою відповідальністю, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

"Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура заарештувала корпоративні права мережі готелів вартістю 15,5 млн грн та об’єкти нерухомості, а саме - базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

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